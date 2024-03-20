В Греции призвали не приглашать россиян на национальный праздник

Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис потребовал от дипломатических представительств страны за рубежом отказаться от приглашения россиян и белорусов на празднование Дня независимости 25 марта. Об этом пишет портал Newsbreak.gr.

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Издание цитирует письмо, направленное консульствам и посольствам Греции, в котором содержится требование «не направлять приглашения представителям дипломатических и консульских ведомств России и Беларуси на мероприятия», которые будут проводиться в связи с праздником 25 марта.

Греческие журналисты назвали такое решение главы МИД Йоргоса Герапетритиса «национальным позором» и напомнили, что еще несколько лет назад греки были рады видеть россиян на праздничных мероприятиях.

«Премьер-министр Михаил Мишустин от лица Москвы приезжал в Афины, [президент Греции] Катерина Сакелларопулу превозносила большой вклад России в борьбу греков, а тогдашний мэр столицы Костас Бакояннис вручил российскому премьеру золотую медаль «За заслуги перед Афинами», - подчеркивается в статье.

Напомним, что после начала военной операции на Украине российское посольство в Греции предупредило соотечественников, что им небезопасно находиться в стране в условиях «беспрецедентной антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и развязанной в местных СМИ пропагандистской кампании против России».