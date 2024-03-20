СМИ: детей в Швейцарии призвали скрывать еврейские корни из-за травли

Телеканал SRF рассказал, что в последние месяцы школьники Берна все чаще сталкиваются с антисемитизмом и травлей из-за еврейского происхождения. В чатах школьников появляются «мемы об Освенциме», гитлеровские приветствия, а по дороге в школу им встречаются нарисованные нацистские символы.

В одной из школ ученики подговаривали одноклассников не играть с некоторыми детьми, потому что те «связаны с Израилем».

«Я рекомендую всем еврейским родителям: скажите своим детям, чтобы они скрывали свое происхождение. Не говорите на уроках истории о том, что ваших предков убили в Освенциме, или о чем-то еще. Скрывайте. В противном случае детей просто смешают с грязью», - заявил каналу отец четверых детей еврейского происхождения.

Он рассказал, что с травлей сталкивается его сын, учащийся в средней школе Берна.

Сейчас в Берне проходит Неделя борьбы с расизмом. Глава городского департамента образования Франциска Тойшер подчеркнула, что в швейцарской столице существует «абсолютная нетерпимость к любым формам расизма».

«Антисемитизм всегда был на нашем радаре. Но очевидно, что с 7 октября в городе Берн его проявления усилились. Мы работаем над тем, чтобы сосредоточить нашу борьбу с расизмом на антисемитизме», - рассказала Тойшер.

Она добавила, что до сих пор не было случаев антисемитизма, требовавших вмешательства Управления по миграции и расизму.

Глава одной из школ Берна Себастьян Тойшер признал, что антисемитизма стало больше, чем раньше.

«До сих пор другие формы дискриминации были гораздо более распространены в нашей школе - и теперь мы замечаем, что антисемитизма стало больше», - рассказал он.

Глава Мусульманской ассоциации Берна Мувейд Мемети призвал провести круглый стол с представителями школ, учащимися, родителями и представителями еврейской и мусульманской общин, «чтобы тщательно изучить инциденты».

Газета Le Figaro ранее рассказала, что французским евреям приходится менять имена в приложениях доставки и на почтовых ящиках из-за волны бытового антисемитизма на фоне войны в секторе Газа. Издание рассказало историю 31-летней Яэль из пригорода Парижа, которую из-за ее национальности отказалась обслуживать парикмахер.