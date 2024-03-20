В США призвали ввести санкции против строителей Крымского моста

Член палаты представителей конгресса США от Демократической партии Грегори Микс призвал ввести санкции в отношении всех людей и компаний, которые как-либо связаны со строительством, ремонтом и обслуживанием Крымского моста. Об этом говорится в законопроекте, внесенном конгрессменом на рассмотрение конгресса, передает «Лента.ру».

Законопроект был внесен в конгресс 15 марта, после чего направлен на рассмотрение в Судебный комитет и в Комитет по иностранным делам палаты представителей страны.

Если законопроект одобрят в палате представителей и сенате, а после его подпишет президент США, то он обретет законную силу.

На прошлой неделе глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что присоединение Крыма к Российской Федерации сорвало планы США разместить в регионе корабли 6-го (Средиземноморского) флота военно-морских сил страны.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал «снести чертов мост, соединяющий Крым с Россией».