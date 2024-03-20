Президент Таджикистана предостерег о возможном дефиците продовольствия

С Наврузом поздравил соотечественников лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, указав, что в 2024 году мир столкнется с тяжелой кризисной ситуацией из-за дефицита продовольствия. Он призвал граждан с умом использовать все имеющиеся у них ресурсы и средства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на поздравительное послание президента, опубликованное его пресс-службой.

«Сегодня жители более 80 стран мира страдают от проблем неурожая и голода. Поэтому мы должны рационально и эффективно использовать все имеющиеся ресурсы и возможности, благоприятную природу и климат страны, особенно воду и землю», — подчеркнул он.

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Рахмон указал, что из-за неспокойной политической ситуации и изменений климата население Земли становится все труднее обеспечивать едой. В Таджикистане при этом продолжается маловодье, а объем снегопадов и дождей на 70% меньше, чем в 2023 году.

Кроме того, президент Таджикистана напомнил, что Навруз — праздник работников сельского хозяйства. Он обратился к ним и призвал уделить внимание защите продовольственной безопасности страны. Всем остальным гражданам он рекомендовал присоединиться к этому и не допускать расточительства.