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© EPA/TACC

Система ПВО уничтожила беспилотники над Энгельсом в Саратовской области

В Саратовской области силы противовоздушной обороны РФ сбили беспилотные летательные аппараты над Энгельсом. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы региона Романа Бусаргина.

«Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно», — уведомил он.

Китай успешно запустил спутник-ретранслятор «Цюэцяо-2» для лунной программы

Запуск спутника-ретранслятора «Цюэцяо-2», который должен помогать в исследовании Луны, успешно провел Китай. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

Ракета-носитель Changzheng-8 со спутником стартовала в 8:31 по местному времени (3:31 мск) с космодрома Вэньчан. Спустя 24 минуты после запуска спутник отсоединился от ракеты-носителя и вышел на переходную орбиту.

США пытаются вовлечь латиноамериканские страны в передачу Киеву вооружений

Вашингтон хочет привлечь страны Латинской Америки к передаче российских вооружений Украине. Такое предположение выдвинуло посольство РФ в Вашингтоне, передает ТАСС.

Дипломаты указали, что администрация США пытается указывать латиноамериканским странам, с кем им стоит поддерживать хорошие отношения, а с кем нет. Они считают, США не могут смириться с желанием правительства укреплять сотрудничество с РФ.

«Очевидно, что Вашингтон пытается перетянуть нейтральный глобальный Юг на свою сторону и вовлечь латиноамериканские столицы в свою авантюру по передаче российских вооружений Украине», — говорится в комментарии российского дипломатического представительства.

Посол РФ заявил, что Россия передаст Зимбабве 25 тыс. тонн пшеницы

Россия намерена передать Зимбабве 25 тыс. тонн пшеницы и 23 тыс. тонн удобрений. Об этом сообщил посол РФ в республике Николай Красильников, передает газета «Известия».

Он указал, что обе поставки — часть реализации инициативы Владимира Путина об оказании содействия странам Африки.

Трамп заявил, что с Путиным следует вести переговоры по Украине

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о необходимости провести переговоры с Владимиром Путиным по поводу урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его интервью британскому телеканалу GB News.

Он снова напомнил, что хорошо ладил с лидером российского государства, и не считает, что диалог с ним означает предательство национальных интересов США.

«Они говорят, что мне нравится Путин. Я здорово с ним лажу. Я здорово лажу с председателем Си . Это хорошо, а не плохо», — подчеркнул он.

Трамп также выразил уверенность в том, что боевые действия на Украине не началась бы, если бы он оставался у власти в Вашингтоне.