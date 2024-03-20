Politico: Байден побеждает на первичных выборах в четырех штатах

Действующий президент США Джо Байден одерживает победу на первичных выборах (праймериз) в штатах Аризона, Иллинойс, Канзас и Огайо. Такой прогноз представила газета Politico.

По ее оценкам, в Иллинойсе Байден набирает 91,3% голосов избирателей из числа демократов, в Канзасе его поддерживают 83,8% избирателей, в Огайо - 87%, в Аризоне - 90%. Во Флориде, где во вторник также должны были проводиться праймериз демократов, руководство партии отказалось от этой процедуры, автоматически передав Байдену голоса всех делегатов, которые будут представлять штат на национальном партийном съезде 19-22 августа в Чикаго (штат Иллинойс).

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Ранее Байден заручился поддержкой достаточного числа делегатов национального съезда Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты США. В общей сложности Байден набирает к настоящему моменту более 2,3 тыс. голосов делегатов. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов на национальном съезде претенденту необходимо получить поддержку 1 968 делегатов. Дональд Трамп ранее также набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента Соединенных Штатов. Его выборы пройдут 5 ноября.