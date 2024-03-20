МИД Израиля раскритиковал отказ Канады поставлять оружие

Решение правительства Канады прекратить поставки оружия в Израиль раскритиковал министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац, указав, что таким образом Оттава оспаривает право Израиля на самооборону от терроризма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его страницу в социальной сети Х.

Ранее издание Toronto Star со ссылкой на министра иностранных дел Канады Мелани Жоли уведомило, что Оттава решила прекратить экспорт оружия в Израиль. Соответствующую необязательную резолюцию приняла палата общин Канады. При этом Жоли подчеркнула, что предложение о прекращении поставок не просто символическое, и Канада действительно намеревается более не экспортировать оружие в Израиль.

Кац написал, что подобный шаг со стороны властей Канады подрывает право Израиля на самооборону от террористов ХАМАС, которые 7 сентября совершили ужасные преступления против мирных граждан Израиля, включая пожилых людей, женщин и детей, и против всего человечества.