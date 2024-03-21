В Офисе Зеленского уличили Запад в попытке усидеть на двух стульях

Защищая собственные рынки протекционистскими мерами, Запад пытается усидеть на двух стульях. В недружественном поведении союзников Украины уличил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, его слова приводит Politico.

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«Для меня это выглядит странно. Вы одновременно финансируете оборону Украины, которая защищается от России. Ваши компании финансируют федеральный бюджет России (...) Таким образом, вы одновременно и здесь, и там», — передаются в публикации слова советника.

Он также выразил разочарование затянувшимся процессом согласования помощи Киеву в Конгрессе США и неспособностью Европы наладить обещанный Украине объем поставок артиллерийских снарядов.

Ранее Подоляк оценил соотношение сил Вооруженных сил Украины и Российской армии. По словам советника ОП, российские войска каждый день используют тяжелый калибр в 2-3 раза чаще, чем украинские, и этим обеспечивается их преимущество на фронте.