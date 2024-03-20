Гуцул заявила, что в Молдавии существует сильный запрос на улучшение отношений с РФ

Молдавское общество желает улучшения отношений с Россией, это касается не только жителей Гагаузии. Об этом заявила глава автономии Евгения Гуцул в интервью газете "Известия".

"Не только в Гагаузии, но и во всем молдавском обществе есть сильный запрос на улучшение отношений между нашими странами", - сказала она.

Гуцул отметила, что президент России Владимир Путин - один из самых популярных иностранных политиков в Молдавии. По словам главы Гагаузии, она воспринимает угрозы со стороны молдавских властей за встречу с российским лидером "как комплименты и высокую оценку" ее работы.

8 марта Гуцул вернулась в Молдавию с Всемирного фестиваля молодежи, который проходил на федеральной территории Сириус, и беспрепятственно пересекла границу в аэропорту Кишинева. Перед ее прилетом появились сообщения о возможном аресте Гуцул в свете заявления исполняющего обязанности генерального прокурора Молдавии Иона Мунтяну. После известия о встрече главы региона с Путиным Мунтяну сообщил, что готовится направить в суд уголовное дело, в котором фигурирует Гуцул. Поддерживающий главу Гагаузии оппозиционный молдавский политик Илан Шор тогда предупредил, что власти Молдавии намерены задержать ее после прилета из РФ за критику властей в Кишиневе за конфронтацию с Москвой.

Позже Гуцул заявила, что видит предпосылки к уголовному преследованию со стороны молдавских властей. По ее мнению, Кишинев изучает возможность наказать ее за встречу с Путиным.