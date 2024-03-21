Маск назвал «чистой пропагандой» газету The New York Times
Американская ежедневная газета The New York Times — чистая пропаганда. Такую точку зрения высказал основатель компании SpaceX Илон Маск, говоря о старых публикациях издания касательно расследования дела о коррупции против Хантера Байдена.
В этих статьях утверждается, что сторонники экс-президента США Дональда Трампа якобы выдвинули «необоснованные» обвинения против сына американского лидера Джо Байдена, желая нанести ему политический ущерб.
Ранее американский миллиардер назвал агентство Reuters худшим из традиционных СМИ.