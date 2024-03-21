Маск назвал «чистой пропагандой» газету The New York Times

Американская ежедневная газета The New York Times — чистая пропаганда. Такую точку зрения высказал основатель компании SpaceX Илон Маск, говоря о старых публикациях издания касательно расследования дела о коррупции против Хантера Байдена.

В этих статьях утверждается, что сторонники экс-президента США Дональда Трампа якобы выдвинули «необоснованные» обвинения против сына американского лидера Джо Байдена, желая нанести ему политический ущерб.

«The New York Times — это чистая пропаганда», — написал Маск на своей странице в соцсети X.

Ранее американский миллиардер назвал агентство Reuters худшим из традиционных СМИ.