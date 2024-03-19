Трамп назвал условие, при котором США останутся в НАТО

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что Соединенные Штаты останутся в Североатлантическом альянсе в том случае, если остальные участники будут своевременно перечислять деньги в организацию в положенных объемах. Об этом пишет Fox News.

По его мнению, без США возникновение и существование НАТО было бы невозможно. Вместе с тем, добавил он, страны-члены альянса получают преференции, защиту, но не желают платить за них.

Трамп напомнил, что на протяжении многих лет Вашингтон практически единолично пополнял бюджет НАТО, вносил до 90% денежных средств.

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Вместе с тем, у США нет большой потребности в сохранении организации, так как «между некоторыми проблемами и страной есть хороший, большой, красивый океан». Он добавил, что Европа, напротив, нуждается в альянсе.

Политик уточнил, что в случае его избрания Соединенные Штаты «на 100%» останутся частью НАТО в том случае, если альянс будет платить свою «справедливую долю» и относиться к США «справедливо».

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что 18 стран (из 32) находятся на пути к выполнению своих обязательств по внесению в группу 2% ВВП. Он уточнил, что в общей сложности на счета будет зачислено $380 млрд.