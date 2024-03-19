Президент США Джо Байден перепутал Финляндию и Норвегию, выступая с речью на мероприятии по сбору средств на свою кампанию по переизбранию в Рено, штат Невада.

Президент сообщил, что говорил с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером за 10 дней до его смерти в ноябре 2023 года.

"И он сказал, что Европа долгое время с некоторым ужасом оглядывалась на Россию, - рассказал Байден. - Они оглядывались, пока не появились мы. Он сказал, что мы укрепили НАТО так, как никогда раньше. Мы объединили Европу, расширили НАТО и ее границы за счет Швеции и Норвегии. Он сказал, что это изменило мир".

Финляндия и Швеция одновременно подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году. Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу в 4 апреля 2023 года, а Швеция - 7 марта 2024 года. Норвегия была одной из стран - основательниц НАТО и является членом организации с момента ее создания в 1949 году.