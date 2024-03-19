16-летний гражданин Украины был арестован в Италии за нападение на мигрантов

Полиция итальянского города Милан арестовала 16-летнего гражданина Украины по обвинению в четырех нападениях на мигрантов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

Согласно сообщению источника, арестованный совершил четыре нападения в городском метро. При этом своих жертв злоумышленник выбирал «по географической принадлежности». Источник также отмечает, что перед нападением задержанный показывал татуировку с нацистской символикой и выкрикивал нацистские лозунги.

«Подвергшийся словесной агрессии по пустяковому поводу, он (жертва нападения — прим. ред.) получил от шестнадцатилетнего парня удар ногой в правый глаз, за что его затем выписали из больницы с прогнозом семидневного выздоровления. Также в этом случае нападавший, прежде чем ударить свою жертву, выкрикнул "Фашисты вернулись", одновременно показывая ему татуировку на груди», — сообщает источник.

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