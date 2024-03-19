Норвегия ввела новые санкции против России

Норвегия поддерживает санкционную политику стран Евросоюза, рассказали в министерстве иностранных дел королевства. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МИД уточнили, что во вторник, 19 марта, был введен новый пакет ограничительных мер против России. В него были включены рестрикции из 12-го и 13-го пакетов ЕС.

«Норвегия присоединилась ко всем пакетам санкций ЕС против России с некоторыми национальными изменениями», — отметили в ведомстве.

Целями 12-го и 13-го пакетов являются введение дальнейших запретов на импорт и экспорт в отношении РФ, борьба с обходом санкций и закрытие лазеек, пояснил глава внешнеполитического ведомства Норвегии Эспен Барт Эйде. Он добавил, что новые ограничительные меры вступают в силу 19 марта, в день опубликования указа.

В МИД РФ оценили потери ЕС от антироссийских санкций

По мнению западных экспертов, основными бенефициарами санкционной политики Вашингтона и Брюсселя являются ОАЭ, Саудовская Аравия, Азербайджан, Северная Корея, Иран, Китай, Индия, Грузия, Казахстан, Норвегия.

Аналитики отмечают, что России удалось справиться с санкционным давлением, она своевременно перестроила экономику и логистику. Они полагают, что основной удар пришелся на страны Западной Европы.