Тино Хрупалла, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии», призвал власти страны отремонтировать и ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток». Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, политик высказался по газовой проблеме на пресс-конференции в Берлине.

Хрупалла подчеркнул, что газовая инфраструктура должна и впредь использоваться на благо немецкой промышленности.

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Лидер организации пояснил, что высокие цены на электроэнергию больно ударили по многим компаниям ФРГ. Часть из них обанкротилась, часть была вынуждена перенести производство. Банкротства, в свою очередь, привели к тому, что фирмы начали массово увольнять сотрудников.

«Поэтому было бы правильно отремонтировать «Северный поток», а также ввести его в эксплуатацию», — отметил Хрупалла.

Напомним, что 26 сентября 2022 года на нитках «Северных потоков» произошли сильные взрывы. Трубопроводы были выведены из строя. Расследование терактов ведут специалисты ряда европейских стран.