В Литве отменили концерт итальянского музыканта после выступления в Кремле

Организаторы отменили концерт известного итальянского музыканта Энцо Гинацци (сценический псевдоним — Pupo) в Шяуляе, запланированный на 26 апреля. Этот шаг был обусловлен тем, что артист 15 марта выступил в Государственном Кремлевском дворце, пишут «Аргументы и факты».

Представитель площадки, на которой должно было пройти мероприятие, отметил, что «для пророссийских исполнителей ворота в Литву закрыты».

Директор концертного зала Ренатас Начаюс уточнил, что «вместо Энцо Гинацци, который выступил в Кремле, в Шяуляе выступит другой исполнитель».

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По данным газеты, вместе с Pupo должны были выйти на сцену Gazebo и австрийская группа Joy. Их выступления не отменили.