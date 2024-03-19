В Австрии ученый заявил о сильной воле Путина и попал под проверку

Министерство обороны Австрии проведет проверку в отношении советника ведомства и ученого из Национальной академии обороны Вены Гаральда Хааса. Газета.Ru

Хаас опубликовал статью в научном журнале, где осветил другую сторону конфликта, за что подвергся жесткой критике. «Есть все основания полагать, что не Россия, а США представляют наибольшую угрозу для глобальной безопасности и безопасности в Европе», — написал он. Lenta.ru

Хаас также написал, что за последние десятилетия "Путин доказал, что он обладает не только харизмой и волей к власти, но и сильной и настойчивой волей". ТАСС

По словам пресс-секретаря ведомства Михаэля Бауэра, дисциплинарное расследование уже началось. Вечерняя Москва