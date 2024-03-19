На Украине заочно обвинили депутата ГД и жену Сергея Миронова за эвакуацию детей

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение депутату Государственной Думы Яне Лантратовой, а также супруге лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова Инне Варламовой. Об этом силовое ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Поводом для обвинений стала эвакуация Лантратовой и Варламовой новорожденной девочки и двухлетнего мальчика из прифронтового района в Херсонской области. В СБУ сочли такие действия «депортацией» детей.

В отношении женщин были возбуждены уголовные дела. Так как обе они находятся на территории России, СБУ продолжают «комплексные меры по привлечению их к ответственности».

Ранее стало известно о предъявленном СБУ обвинении российскому предпринимателю Олегу Дерипаске. По версии украинской службы, предприятия бизнесмена, работавшие на территории Украины, поставляли в Россию сырье для производства дронов и ракет.