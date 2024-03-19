В Молдавии призвали Санду отказаться от референдума о вступлении в Евросоюз

Либерал-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) призвала президента страны Майю Санду отменить организацию референдума о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как объяснили в ЛДПМ, такой референдум имеет очень высокие шансы на провал и даже навредить процессу евроинтеграции. По мнению молдавской партии, в данный момент страна находится в «небывало разобщенном состоянии», а при организации были допущены серьезные процедурные отступления.

«Либерально-демократическая партия Молдавии с обеспокоенностью отмечает, что президент Молдавии Майя Санду, вопреки приведенным логическим аргументам и игнорируя очевидные риски для европейского будущего Молдавии, продолжает настаивать на организации референдума по интеграции в Евросоюз. Мы призываем правительство отказаться от организации этого референдума», — сообщила пресс-служба ЛДПМ.

Помимо этого, в сообщении партии также указано, что евроинтеграция является сложным и долгим процессом, а не «политической игрой».

«Молдавия уже втянута в процесс евроинтеграции, и референдум бесполезен, но, с другой стороны, очень опасен, а также очень высок риск его провала, что может поставить под угрозу евроинтеграцию. <...> Крайне важно уважать демократические процедуры и избегать односторонних решений, которые могут серьезно повлиять на будущее нашей страны», — считают в партии.

Ранее президент Молдавии Майя Санду призвала провести референдум по вступлению в Евросоюз.