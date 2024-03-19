Жену и брата экс-губернатора Севастополя обвинили в обходе британских санкций

Британская прокуратура обвинила жену и брата экс-губернатора Севастополя и бывшего заместителя главы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова в нарушении санкционного законодательства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

В заявлении агентства отмечается, что обвинения связаны с обходом санкций Великобритании, в частности с «предоставлением средств и экономических ресурсов подсанкционному лицу». В ведомстве также уточнили, что Екатерина Овсянникова обвиняется по четырем эпизодам, а Алексей Овсянников — по шести. Их отпустили под залог, но они должны будут предстать перед Королевским судом лондонского района Сазерк 8 апреля, сообщило NCA.

Экс-губернатора Севастополя задержали в Лондоне

Дмитрия Овсянникова задержали в Лондоне 22 января, его обвинили в нарушении санкционного режима и отмывании денег. 20 февраля стало известно, что его освободили под залог.

Овсянников занимал пост губернатора Севастополя в 2017-2019 годах, затем был назначен заместителем министра промышленности и торговли России, но в 2020 году после скандала уволен и исключен из «Единой России». В 2017-2022 годах находился под санкциями Европейского союза, США и Великобритании.