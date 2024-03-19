Офицера бундесвера обвинили в шпионаже в пользу России

Генеральная прокуратура Германии обвинила офицера бундесвера в шпионаже в пользу России. Lenta.ru

Военнослужащий Томас Х. был задержан 9 августа 2023 года. Он работал в федеральном ведомстве вооружений, информационных технологий и применения (структура, подведомственная Минобороны Германии), которое занимается в том числе закупками военной продукции для ВС ФРГ. "С мая 2023 года он по собственной инициативе неоднократно обращался в генконсульство России в Бонне и посольство РФ в Берлине и предлагал сотрудничество", — утверждается в заявлении. ТАСС

«Однажды он передал информацию, полученную им в ходе своей профессиональной деятельности, для ее дальнейшей пересылки российской разведке», — говорится в заявлении ГП. Газета.Ru