Посол Украины в Австралии устроил скандал из-за фильма о спецоперации РФ

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко раскритиковал австралийский телеканал ABC за показ британского документального фильма о спецоперации. Российская газета

«В понедельник на канале ABC состоялся показ фильма „Конфликт на Украине: другая сторона“ британского режиссера Шона Лангана… Он [Мирошниченко] потребовал встречи с управляющим директором ABC Дэвидом Андерсеном и пожаловался министру связи Мишелю Роуленду», — пишет The Guardian. Ura.Ru

С протестом выступила также Федерация украинских организаций Австралии. Однако канал ABC встал на защиту ленты. ТАСС