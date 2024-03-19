Премьер Эстонии Кая Каллас во вторник, 19 марта, прокомментировала недавнее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о вероятной высылке войск Североатлантического альянса (НАТО) на территорию Украины.

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— Тут возникла некоторая путаница из-за терминов, используемых в английском языке. На самом деле я могу заверить, что никто там на встрече не говорил об отправке сухопутных войск на Украину. И президент Макрон в том числе, — подчеркнула Каллас.

По словам премер-министра Эстонии, в своей речи французский лидер подразумевал тренировки солдат ВСУ на территории Украины, следует из публикации портала ERR.

В одном из своих выступлений Макрон заявил, что Франция «готова противостоять России». По мнению французского лидера, следует отправить войска на Украину, чтобы обеспечить «поражение РФ». «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, чего он хочет добиться такими заявлениями.

Резкие заявления президента Франции Эммануэля Макрона в сторону РФ, которые он делает в последнее время, явно демонстрируют его стремление остаться у власти на фоне низких рейтингов. Такой вывод сделал бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.