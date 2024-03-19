ООН может приравнять действия Израиля в Газе к военным преступлениям

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк считает, что действия Израиля по блокированию доставки гуманитарной помощи в сектор Газа могут быть приравнены к военным преступлениям. Об этом сообщает газета The Guardian.

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В офисе Управления ООН по правам человека подчеркивают, что ограничения, которые Израиль ввел на поступление гумпомощи в сектор Газа, а также продолжение Тель-Авивом военных действий могут "приравниваться к использованию голода в качестве метода ведения войны, что является военным преступлением".

По данным экспертов ООН, почти половина населения Газы - 1,1 миллиона человек - столкнулись с "катастрофическим уровнем голода".