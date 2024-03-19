Кейт Миддлтон обвинили в ретуши фото королевы с правнуками

Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон заподозрили в цифровой обработке снимка Елизаветы II с внуками и правнуками, сделанного незадолго до смерти королевы. Об этом пишет Daily Mail.

Снимок, на котором Елизавета позирует вместе с принцами Джорджем и Луи, принцессой Шарлоттой, Луизой Маунтбеттен-Виндзор, графом Уэссекским Джеймсом, Леной, Мией и Лукасом Тиндаллами, а также Айлой и Саванной Филлипс, был сделан Кейт Миддлтон в Балморале в августе 2022 года.

© Соцсеть X (@KensingtonRoyal)

Букингемский дворец опубликовал его 21 апреля прошлого года, приурочив фото к 97-летию покойной королевы.

Однако, внимательно изучив снимок, фотоагентство Getty Images пришло к выводу, что изображение было «обработано в цифровом виде в источнике». Пристального внимания это фото удостоилось на фоне скандала с еще одним снимком принцессы Уэльской, который был выпущен ко Дню матери.

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Комментируя скандал по поводу фото со своими тремя детьми, Кейт Миддлтон заявила, что «как и многие фотографы-любители иногда экспериментирует с монтажом».

«Я хотела бы принести свои извинения», - подчеркнула она.

Напомним, что ранее Кенсингтонский дворец сообщил, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Все запланированные мероприятия с ее участием отложили. 10 марта она поблагодарила всех за поддержку и теплые пожелания. Слова благодарности сопровождались фотографиями, на которых пользователи соцсетей заметили признаки редактирования. В результате крупнейшие информационные агентства отозвали снимок из своих баз из-за подозрений в ретуши.