СМИ рассказали о вербовке Германией «детей-шпионов»

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) решила сменить имидж, чтобы заинтересовать потенциальных сотрудников, которым сейчас от 15 до 30 лет. Об этом рассказала корреспондент испанской газеты ABC Розалия Санчес.

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У немецкой секретной службы Bundesnachrichtendienst (BND, служба внешней разведки), созданной после Второй мировой войны, не лучшая репутация. Начальник нацистской разведки Рейнхард Гелен набирал в BND бывших гитлеровских офицеров, отмечает автор статьи.

BND потребовалось много лет, чтобы избавиться от репутации «нацистского гнезда». Темное прошлое - одна из главных причин, почему спецслужбе до сих пор нелегко нанять эффективных и хорошо обученных молодых людей, отмечает Санчес.

Однако руководство BND полно решимости привлечь молодежь - оно начало кампанию по ребрендингу, направленную на вербовку новых агентов. Служба начала активно размещать в немецких городах рекламные плакаты с текстами «Мы ищем террористов, найдите их вместе с нами» и «Разыскиваются шпионы».

«Мы должны идти туда, где есть молодежь. И мы также должны говорить на языке молодежи», - так объяснил эту кампанию нынешний глава BND Бруно Каль.

Он признал, что кампания нацелена на молодых людей от 15 до 30 лет. Представители BND активно посещают ярмарки вакансий и дни профессионального образования в школах.

Как отмечает Санчес, новая ситуация с безопасностью, требующая большего количества агентов на фоне украинского кризиса, в кампании не упоминается.