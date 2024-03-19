Зачем приехал в Киев скандальный американец Линдси Грэм

В Киеве обнаружился дорогой для властей Украины гость - ее главный лоббист за океаном, сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список экстремистов и террористов). На перрон киевского вокзала он вышел в кроссовках, бейсболке, спортивных брюках и пиджаке поверх растянутой серой футболки, под стать местным бездомным, обычным для этого места. И сходу призвал всех украинцев как один умереть во имя американской демократии, но уже в кредит.

Сам Зеленский после встречи с Грэмом был немногословен и не оригинален:

"Мы, в частности, говорили про то, как важно, чтобы свобода и демократия выиграли сейчас в этой войне, здесь, на Украине… Я проинформировал сенатора о ситуации на поле боя, основных потребностях наших сил обороны".

Иными словами, привычно жаловался и клянчил. Тем интересней, что сказал сам Грэм, а также контекст, оставшийся за кадром.

Так, он призвал депутатов Рады не затягивать принятие закона о мобилизации, и даже ужесточить его - мобилизовать всех мужчин, а не только старше 25 лет, как предлагает законопроект. Само наличие возрастного ценза его возмутило:

"Я не могу в это поверить. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вам следует служить. Нам нужно больше людей", - передает его слова, как будто сказанные депутатам, Washington Post.

Украинских СМИ, судя по отсутствию там репортажей о визите, рядом с Грэмом не было. Также он дал понять, что воевать украинцы должны вне зависимости от того, дадут им США деньги или нет:

"Что бы мы ни делали, вы должны сражаться. Что бы мы ни делали, вы боретесь за себя".

Это противоречие, когда воюют украинцы "за себя", а пушечное мясо нужно "им", то есть американцам, внутри Украины давно никого не смущает, мирно уживается с идей независимости и даже является государственной доктриной, как следует из заявлений главы МИД Кулебы. Поэтому публично никто из лидеров общественного мнения разглагольствованиями заезжего кровопийцы не возмутился. Да и Грэм не был оригинален, поскольку минимум дважды заявлял ранее, что смерти украинцев и русских - лучшее вложение американских денег за последние годы.

Но для того, чтобы подтвердить реноме маньяка, Грэму не обязательно было тащиться в Киев. Действительно, в силу ряда причин Рада больше не торопится с принятием новых правил мобилизации. Есть здесь и торговля вокруг правил бронирования от фронта рабочей силы со стороны бизнесменов, нежелание самих депутатов портить себе бесплатно карму и даже, как кажется, окончательное решение "вопроса Залужного", ради дискредитации которого закон, помимо прочего, и задумывался. Наконец, отсутствие американских денег тоже играет в парламентском торможении немаловажную роль, ведь размещение, обучение, кормление, экипировка и вооружение 500 тысяч человек, как официально заявлено, требует порядка 19 миллиардов долларов, взять которые, кроме как в США, Киеву негде. Поэтому лично приказать Зеленскому прекратить эту игру в гляделки и начать двигаться сенатор действительно мог.

В качестве компенсации Грэм, очевидно, привез Зеленскому уже озвученную Трампом и принятую к исполнению спикером Палаты представителей Джонсоном инициативу воевать в кредит, под залог земли и недр. Может статься, что у него с собой была даже кадастровая и маркшейдерская документация с указанием конкретных участков и объектов. Проблема только, что в этом предложении почти не содержится коррупционной составляющей, маржи и добавленной стоимости для Зеленского лично. Именно по этой причине, к слову, вообще не заработала открытая в 2022 году Байденом программа "ленд-лиза" - на предложенных условиях украинским контрагентам невозможно было что-либо украсть.

Принял ли Зеленский этот пас от команды республиканского кандидата в президенты США, покажет будущее, но сама необходимость принципиально выбирать между Трампом и Байденом, вряд ли улучшает его сон. И, похоже, как раз для пущей убедительности к нему прислали именно Грэма, хорошо Зеленскому знакомого, с которым так много общего. У Линдси тоже подмоченная репутация, он чужой среди своих - трампистов - и пребывает на излете политической карьеры.

Наконец, как утверждают злые киевские языки, лоббист Грэм не прошел мимо лишнего доллара от коллективного Сороса и якобы ходатайствовал перед Зеленским о предоставлении "брони" для всевозможных "гражданских активистов", которых тот собирался уравнять в праве на смерть с обычными украинцами.