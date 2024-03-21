«Фарш на столе ЕC»: как Киеву пообещали евроинтеграцию и что он получил

Ровно 10 лет назад, 21 марта 2014 года руководство Украины, пришедшее к власти после Евромайдана, подписало соглашение об ассоциации с Евросоюзом. С этого начался долгий путь страны в ЕС, который продолжается по сей день и вызывает все больше вопросов, в том числе со стороны украинских властей. Что получили от интеграции Киев и Европа, какие положения входили в документ и стоил ли он разрыва связей с Россией — в материале NEWS.ru.

Киев на пути к Европе

Переговоры о заключении соглашения между Евросоюзом и Украиной начались еще в 2007 году — в период президентства Виктора Ющенко. Речь шла о том, чтобы углубить сотрудничество Киева с Европой. ЕС обычно подписывает такие договоры с государствами, которые не являются членами объединения. Главным пунктом документа является предоставление беспошлинного доступа к рынкам Союза. При этом взамен власти страны обязуются провести ряд экономических, политических, торговых или судебных реформ, а также привести законодательную базу в соответствие с требованиями ЕС.

В России оценили возможность вступления Украины в Евросоюз

После 21 раунда переговоров сторонам удалось согласовать текст соглашения, подписание которого должно было произойти в ноябре 2013-го. Но церемония не состоялась. Тогдашний президент Украины Виктор Янукович отказался одобрить документ из-за тяжелой экономической ситуации в стране. В итоге этот шаг привел к острому политическому кризису. Оппоненты главы государства настаивали на скорейшем заключении договора, а три месяца спустя по итогам Еромайдана добились смены власти.

21 марта 2014 года новый премьер Украины Арсений Яценюк и представители ЕС поставили свои подписи под первой, политической частью соглашения, а в июне — под экономической. Однако процедура полной ратификации документа завершилась лишь три года спустя, в июле 2017-го.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил в беседе с NEWS.ru, что в результате государственного переворота власть на Украине захватили террористы, которые подписали соглашение об ассоциации с ЕС.

«Как только премьер Украины Николай Азаров и президент Янукович прочли наконец текст соглашения на русском, они схватились за голову и заявили, что в таком виде его подписать невозможно, ибо это гарантированное и очень быстрое разорение экономики. Чтобы заставить Киев все-таки подписать соглашение, был совершен государственный переворот. Когда террористы, захватившие власть, подписали договор, они вскоре убедились, что оценка Януковича была точна. Но другое дело, что они получили за это разные персональные экономические выгоды», — сказал парламентарий.

Что написано в соглашении

В политической части договора Украины и ЕС содержались пункты, касающиеся партнерства в сферах внешней политики и безопасности, борьбы с отмыванием денег, контроля за миграционными потоками, противодействия терроризму и преступности, наркоторговле и других аспектов. Экономическая часть документа предусматривала создание зоны свободной торговли для перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, что должно было помочь Украине постепенно интегрироваться в европейский рынок. Этот раздел соглашения вступил в силу раньше политического — в январе 2016-го.

Одобренные в нем положения не оправдали надежд, которые украинские производители питали по поводу выхода на рынки ЕС. Соглашение об ассоциации устраняло 97% тарифов на украинские товары. Средний тариф на экспорт с Украины снижался с 7,5 до 0,5%. Киевские экономисты полагали, что такие нововведения могли компенсировать болезненный для украинского бизнеса разрыв связей с Россией, активно выступавшей против соглашения Украины и ЕС.

Однако вскоре оказалось, что все не так радужно для Украины. В рамках зоны свободной торговли Союз ввел для Киева ограничительные квоты на 36 видов продуктов, которые тот мог продавать беспошлинно. Это означало, что после исчерпания лимита ввозные пошлины вновь начинали действовать.

Например, уже в первые месяцы после подписания договора оказались закрыты квоты на поставки меда, сока, кукурузы, сахара, ячменной крупы и муки. При отгрузке более 30 млн тонн пшеницы в год Украина получила от ЕС квоту всего в 950 тысяч тонн. Если в 2013 году украинский экспорт достигал $63,3 млрд, то в 2016-м, по данным Минэкономразвития, он составил $36,4 млрд. Постепенно цифры росли, однако «домайданного» уровня так и не достигли. В 2023 году объем экспорта составил $35,8 млрд.

Украинский политолог Владимир Скачко заявил в разговоре с NEWS.ru, что решение об ассоциации носило чисто политический характер и было призвано закрепить полный отрыв Украины от России.

«Экономического в нем было только то, что Украина брала на себя обязательства, но не получала никаких прав. В обмен на обязательства жить и определяться по стандартам ЕС она получила квотирование, необходимость лицензирования продукции, стандартизацию — все то, что всегда тормозило украинский экспорт в Европу», — отметил он.

Киев бунтует

Вскоре после того как соглашение начало действовать, Киев поднял вопрос о пересмотре его положений. В ноябре 2019-го документ раскритиковал замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка. Он обратил внимание не только на проблему с квотами, но и на сложности с сертификацией украинской продукции для выхода на рынок ЕС.

В 2020 году тогдашний вице-премьер Украины Вадим Пристайко заявил о необходимости изменить условия соглашения.

«Большинство квот, которые были установлены, нас не устраивают. Мы должны пересмотреть условия, этого ждут наши производители», — сказал он.

Жалобы от поставщиков действительно поступали — причем как от небольших компаний, так и от крупных холдингов. Украинский миллиардер Юрий Косюк отмечал в интервью радиостанции «Голос Америки» (внесена Минюстом в список иноагентов), что Европа заявляет о свободной торговле с Украиной, но при этом «прописывает кучу ограничений» для украинского экспорта.

По его мнению, «такая зона свободной торговли — только в одну сторону, в сторону Украины».

После того как Киев неоднократно высказал свои претензии, в ЕС заявили о готовности изменить условия соглашения. В начале 2021-го глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направили президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с обещанием в том же году начать процесс пересмотра документа.

Впрочем, о планах внести изменения в самые болезненные для Киева пункты не сообщалось. Согласно тексту послания, европейские лидеры пообещали углубить отраслевое сотрудничество с Украиной в цифровой и экологической сферах. В офисе Зеленского заявили о подготовке договора о совместном авиационном пространстве.

Скачко отметил, что у Евросоюза не было намерения идти навстречу Украине и пересматривать договор. По его словам, страна просто попала в кабалу к западным партнерам. Перемены наметились только после начала СВО, но и их вряд ли можно назвать позитивными, подчеркнул Скачко.

«За 10 лет основные земельные массивы перешли в руки транснациональных корпораций, которые начали производить продукцию. Ее надо куда-то продавать — лучше всего использовать для этого конфликт и сказать, мол, Украине нужны деньги для борьбы с Россией, давайте завалим Европу дешевой сельхозпродукцией. К чему это привело? К фермерским бунтам и блокаде», — заявил политолог.

При этом деньги, которые таким образом выручаются за украинскую сельхозпродукцию, практически не поступают на Украину, подчеркнул эксперт. По словам Скачко, вся прибыль идет на оплату оружия для противостояния с РФ.

Амбиции Украины растут

В июле 2022 года Зеленский, выступая перед депутатами Верховной рады, заявил, что соглашение об ассоциации реализовано на 63%. Оставшаяся часть, утверждал он, — задание для украинского государства, которое необходимо выполнить на пути к евроинтеграции. Слова президента прозвучали спустя неделю после саммита ЕС, участники которого решили предоставить Украине статус кандидата на вступление в Союз при выполнении ряда условий. В их числе активизация борьбы с коррупцией, деолигархизация и проведение глубокой судебной реформы.

На этом фоне стихли разговоры о невыгодных условиях соглашения об ассоциации. Теперь Киев рассчитывает не просто на экономические уступки со стороны ЕС, а на полноценное членство. Впрочем, перспективы вступления в Союз остаются туманными, поскольку представители европейских властей подают противоречивые сигналы.

В декабре 2023-го по итогам заседания Совета ЕС было решено начать переговоры о вступлении в Союз Украины и Молдавии. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал этот шаг скорее политическим, чем юридическим.

«Мы очень далеки от реального расширения ЕС за счет Украины. В любом случае, каким бы ни было решение, оно потребует серьезных реформ внутренних правил, что возможно только при увеличении финансирования», — сказал он.

В феврале фон дер Ляйен сообщила, что с обсуждением этого вопроса придется повременить до лета, пока не пройдут выборы в Европарламент.

Собеседники в разговоре с NEWS.ru вспомнили шутку о том, что Украина вступит в Евросоюз только после Турции, а Турция — никогда. Вассерман подчеркнул, что турецкое руководство, боровшееся за место в ЕС, в итоге начало отказываться от уступок, на которые пошло ради призрачной мечты о евроинтеграции.

«В конце концов Турция поняла, что не нужна ЕС ни в каком виде, кроме как в виде фарша на обеденном столе. Украина тоже не нужна. Если бы ее приняли в Союз, она могла бы потребовать что-то взамен на колоссальные односторонние преимущества, которые предоставляются европейцам. Сейчас она не может требовать абсолютно ничего», — сказал депутат.

Никаких иллюзий по поводу интеграции не питают и рядовые украинцы, отметил Скачко.