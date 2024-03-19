Президент ВМО: почти половина населения Земли испытывает нехватку воды

Около 3,6 млрд человек - почти половина населения Земли - сталкиваются с проблемой недостаточного доступа к воде хотя бы один месяц в году. Ожидается, что к 2050 году эта цифра увеличится до 5 млрд человек, заявил президент Всемирной метеорологической организации (ВМО) Абдулла аль-Мандус в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

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"Вода - это очень важный вопрос. Я думаю, что кризис наступит. Все мы пытаемся найти какие-то решения, чтобы преодолеть его. Я думаю, что мы столкнемся с нехваткой воды", - говорит президент всемирной организации в интервью ТАСС.

По его словам, острая нехватка пресной воды вынуждает международное сообщество использовать разные подходы к поиску решений, которые способствовали бы обеспечению водной безопасности.

Согласно докладу ВМО "Состояние глобальных водных ресурсов в 2022 году", доступная и пригодная для использования пресная вода составляет всего лишь 0,5% водных ресурсов Земли, которым угрожает изменение климата. В последние 20 лет запасы водных ресурсов суши, включая почвенную влагу, снег и лед, уменьшались на 1 см в год. По данным ВМО, в 2022 году более половины водосборных площадей мира столкнулись с отклонениями от нормальных условий стока рек. Климатические изменения еще больше усугубят эти условия, уверены авторы доклада.

Сталкиваясь с проблемой ограниченности водных ресурсов, правительства, международные организации, а также частные компании в последние годы сосредоточились на поиске и разработке альтернативных источников водоснабжения. К последним относятся в том числе сбор дождевой воды, повторное использование сточной воды и опреснение, которые могут стать частью комплексного подхода к обеспечению глобальных потребностей в водных ресурсах.

"Один из моих стратегических подходов на посту президента ВМО - поиск альтернативных источников воды. <...> Мы рассматриваем все возможности для поиска альтернативных источников воды", - сказал аль-Мандус.

Среди наиболее перспективных методов получения воды из альтернативных источников президент ВМО назвал засев облаков - технологию модификации погоды, направленную на увеличение количества осадков. По данным ВМО, засев облаков используется для борьбы с засухами и экстремальными погодными условиями в 56 странах. Одним из мировых лидеров в области технологий искусственного изменения погоды являются ОАЭ, которые в 1990 году запустили национальную исследовательскую программу по увеличению осадков (UAE Research Programme for Rain Enhancement Science, UAEREP).

"Это очень важное направление, в которое правительство ОАЭ вкладывает большие средства, чтобы помочь человечеству получить другой источник воды" - подчеркнул президент ВМО, который также руководит эмиратской программой по увеличению осадков и входит в состав национального комитета по управлению кризисами и чрезвычайными ситуациями.

Об организации

Всемирная метеорологическая организация - это специализированное учреждение системы ООН, в работе которого участвуют 193 государства и территории. Она учреждена в соответствии с конвенцией, подписанной в 1947 году. Днем создания считается 23 марта 1950 года, когда конвенция об основании ВМО вступила в силу. Является преемницей действовавшей с 1873 года Международной метеорологической организации.

ВМО занимается мониторингом климатической и метеорологической обстановки в мире, а также защитой окружающей среды. Работа по сбору данных ведется круглосуточно. Собранные данные используются для раннего предупреждения населения о стихийных бедствиях, обеспечения охраны природных ресурсов и имущества населения за счет более эффективного управления рисками.