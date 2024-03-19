МИД Молдавии объявил о «нежелании видеть Россию» на мероприятии ООН

Посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов сообщил, что МИД Молдавии объявил о «нежелании видеть Россию» на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Об этом дипломат рассказал Sputnik Молдова.

19 марта Васнецова вызвали в МИД Молдавии и сообщили ему, что один из сотрудников посольства объявлен персоной нон грата и должен покинуть страну. В МИД Молдавии выразили протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье.

Васнецов назвал очередную высылку российского дипломата недружественным шагом, который негативно повлияет на двусторонние отношения РФ и Молдавии.

Также в МИД заявили, что Молдавия «не хочет видеть делегацию РФ» на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Сессия пройдет в Кишиневе в мае. Цель встречи - обсуждение развития сельского хозяйства в странах третьего мира.

Сотрудника посольства России объявили персоной нон грата в Молдавии

Представителям России предложили выступить на сессии онлайн.