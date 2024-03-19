Генсек НАТО призвал Армению подписать мирное соглашение с Азербайджаном

Армения и Азербайджан должны подписать соглашение, которое проложит путь к нормализации отношений между странами, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, прибывший с визитом в Ереван 19 марта, чьи слова приводит пресс-служба Альянса. По мнению Столтенберга, заключение мира важно для евроатлантической безопасности, поскольку мир стал опаснее.

Это имеет значение для евроатлантической безопасности, поскольку мы живем в более опасном мире, — заявил генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Армении. Кроме того, в Альянсе оценивают мирные устремления властей республики. Генсек НАТО отметил вклад Армении в операции военного блока, в том числе увеличение численности войск в миротворческой миссии СДК. Он также оценил приверженность страны борьбе с коррупцией и укреплению демократических институтов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что между Ереваном и Баку начался практический этап делимитации и демаркации границы. Он призвал уточнить, где фактически проходит граница Армении.

Говоря о визите Йенса Столтенберга в Азербайджан, Грузию и Армению, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты кавказских стран с НАТО — это их суверенное право. По его словам, Россия наблюдает за процессом.