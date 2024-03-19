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Госсекретарь США сообщил о голодании всего населения сектора Газа

Все население сектора Газа на данный момент испытывает острый голод. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции на Филиппинах. Запись трансляции опубликовало агентство Associated Press.

Госсекретарь США сообщил о голодании всего населения сектора Газа
© globallookpress.com
«Согласно самым авторитетным источникам, 100 процентов населения Газы испытывают острую нехватку продовольствия. Это первый случай, когда состояние всего населения было охарактеризовано подобным образом», — заявил Блинкен.

Госсекретарь сообщил об «ужасающей гуманитарной ситуации» в секторе Газа. По словам Блинкена, боевые действия бы закончились раньше, если бы радикальное палестинское движение ХАМАС освободило заложников, взятых в ходе атаки на Израиль 7 октября.

При этом дипломат подчеркнул, что Израиль также несет ответственность за безопасность мирного населения палестинского анклава. В связи с этим Блинкен призвал Израиль обеспечить жителям Газы доступ к гуманитарной помощи и продовольствию.

В ходе этой же пресс-конференции госсекретарь прокомментировал разрыв Нигером военного соглашения с США.

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