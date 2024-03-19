Названы страны с самым загрязненным воздухом

В Бангладеш, Пакистане и Индии в прошлом году было зафиксировано самое сильное в мире загрязнение воздуха мелкодисперсными частицами, в то время как уровни в большинстве стран превышали санитарные нормы, говорится в отчете швейцарской компании IQAir.

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Столицами с наихудшим воздухом были Нью-Дели, Дакка, Уагадугу, Душанбе и Багдад. Наиболее низкие концентрации вредных веществ фиксировались в Веллингтоне, Рейкьявике и Гамильтоне (Бермудские острова).

Некоторые из наиболее пострадавших местностей находились на Ближнем Востоке, в Африке, Центральной и Южной Азии. Во Французской Полинезии, Маврикии и Исландии уровень загрязнения воздуха был наименьшим.

Мелкодисперсные частицы убивают больше людей, чем любой другой загрязняющий элемент, уточнила генеральный директор североамериканского подразделения IQAir Глори Долфин Хаммес.

По данным ВОЗ, подавляющим источником загрязнения воздуха является сжигание ископаемых видов топлива, таких как уголь, нефть и газ. От этого преждевременно умирают ежегодно более 4 миллионов человек во всем мире. Крошечный размер твердых частиц размером в 2,5 микрона делает их такими смертоносными.

Эксперты отмечают, что понимание качества наружного воздуха может помочь людям снизить риски, например, воздерживаясь от занятий спортом на открытом воздухе при высоком уровне мелкодисперсных частиц или надевая маску с высокой степенью фильтрации в помещении.

В прошлом году Канада стала основным источником загрязнения воздуха в США из-за природных пожаров. От этого пострадали многие города на северо-востоке и среднем Западе.