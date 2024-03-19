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Шольц назвал подходящий момент для переговоров с Путиным

Для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным необходим подходящий момент. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Handelsblatt.

Шольц прокомментировал вероятность переговоров с Путиным в ходе конференции Europe 2024. Он рассказал, что напрямую общался с российским лидером больше года назад, как и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы оба сказали, что мы это сделаем снова, но момент для этого должен быть правильным», — заявил канцлер ФРГ.

По его мнению, для начала переговоров Запад должен убедить российское руководство в готовности поддерживать Украину столько, сколько требуется. Он добавил, что в этом случае получиться достигнуть справедливого мира.

СМИ: Макрон предупредил Шольца, что выступит с идеей по отправке войск на Украину

Ранее издание Politico заявило о планах Шольца склонить Украину к переговорам. Отмечается, что по объему военной помощи Киеву страна находится на 11-м месте в процентах ВВП.

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