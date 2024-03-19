Правящая партия Грузии готовит законопроект против ЛГБТ*-пропаганды

Правящая партия «Грузинская мечта» на следующей неделе внесет в парламент законопроект против пропаганды ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России), передает грузинский телеканал Pirveli со ссылкой на исполнительного секретаря партии Мамука Мдинарадзе.

Партия анонсировала законопроект, направленный на борьбу с ЛГБТ-пропагандой, в конце февраля. Мдинарадзе тогда осудил «псевдолибералов», которые, по его словам, навязывают понятия «родитель-один» и «родитель-два», а также выступают за то, чтобы дети сами выбирали себе пол. Говоря о Грузии, Мдинарадзе отметил попытки провести в стране недели прайда и проявляющиеся «элементы пропаганды» в кино.

Ранее в СМИ появилась информация, что МВД попросили проверить певца SHAMAN на пропаганду ЛГБТ, напоминает RT.