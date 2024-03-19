Обзор иноСМИ: тайны вокруг поставок Taurus, «суперсила доллара под угрозой»

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«Тайны вокруг поставок Taurus Украине»

После выступления генерального инспектора Бундесвера Карстена Брейера перед комитетом по обороне Бундестага возникли «совершенно новые» вопросы, касающиеся возможных поставок ракет Taurus Украине, пишет Junge Welt. Брейер заявил, что ВСУ смогли бы использовать Taurus без активного участия немецких военных, если украинцам вместе с ракетами предоставят сложнейшие IT-системы для их использования.

Однако у Бундесвера этих систем так мало, что он остался бы с пустыми руками, если бы передал их Украине. А если системы попали бы в распоряжение России, Германия лишилась бы одного из своих самых грозных вооружений, подчеркивает Junge Welt. Издание задается вопросом, почему власти Германии одновременно заявляют об опасности столкновения России и НАТО и в то же время хотят передать Taurus Украине. Кроме того, без упомянутых IT-систем Taurus был бы почти так же эффективен, как Porsche на грунтовой дороге, отмечает газета.

«Доллар теряет суперсилу»

«Суперсила» доллара оказалась под угрозой из-за потрясений внутри страны и за рубежом, пишет Bloomberg.

Согласно отрывку из книги «Бумажные солдатики», агрессивное использование Вашингтоном санкций и популизм двух главных американских партий подрывают веру иностранцев в американскую валюту.

Профессор Корнеллского университета Эсвар Прасад рассказал, что угрозой доллару также могут стать неконтролируемый рост госдолга США и неэффективность политики Вашингтона. Соперники США - Россия и Китай - уже давно стремятся заменить доллар в международных сделках собственными валютами. С 2001 года доля доллара в резервах центральных банков мира упала с 73-х до 59 процентов.

Американцы потеряли контроль над дроном в Польше

Американские солдаты с базы в польском городе Мирославец потеряли управление боевым дроном MQ-9 Reaper, сообщает Interia. Бывший заместитель генштаба ВС Польши, генерал Леон Коморницкий заявил, что такие ситуации могут возникнуть в результате нарушения сигнала GPS.

Генеральное командование Польши объявило, что невооруженный американский беспилотник MQ-9 Reaper вечером 22 марта потерял связь с местной базой. Беспилотник участвовал в плановых ежеквартальных тренировках. Аварийная посадка дрона прошла успешно, но инцидент начала расследовать военная полиция.

FT: ЕС введет пошлины на российское зерно

ЕС готовится ввести пошлины на импорт зерна из РФ и Белорусии, чтобы «успокоить фермеров» и некоторых членов Евросоюза, пишет Financial Times. Это станет первым ограничением на сельскохозяйственную продукцию РФ, введенным с начала украинского кризиса. Как отмечает FT, Брюссель долгое время сопротивлялся давлению со стороны Польши и стран Прибалтики, выступавших за это ограничение.

Власти ЕС предупреждали, что это может подорвать глобальные продовольственные рынки и нанести ущерб развивающимся странам. Но, по словам осведомленных источников FT, Еврокомиссия в ближайшие дни введет пошлину в размере 95 евро за тонну на зерновые из РФ и Белоруссии. По оценке собеседников газеты, это приведет к увеличению цен как минимум на 50 процентов. Пошлины в размере 50 процентов будут также установлены на семена масличных культур и продукты их переработки. Поставки этих видов российской продукции в ЕС достигли рекордных четырех миллионов тонн в 2023 году (один процент от общего потребления ЕС). Москва ранее уже обвиняла ЕС в сбоях на мировом продовольственном рынке, вызванных санкциями против российских банков и энергетических компаний.

СМИ узнали о готовности Израиля и ХАМАС к компромиссам

Израиль и ХАМАС впервые за несколько месяцев начали обсуждать детали возможной сделки по освобождению израильских заложников и временному прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух израильских чиновников и на еще один осведомленный источник.

В понедельник, 18 марта, израильские переговорщики встретились с катарскими и египетскими посредниками в Дохе. Один из источников Axios назвал старт переговоров «позитивным». По его словам, обе стороны пришли на встречу «с некоторыми компромиссами и готовностью к переговорам». Нынешний раунд переговоров может занять как минимум две недели.