МИД Молдавии вышлет сотрудника посольства РФ из-за избирательных участков в Приднестровье на выборах президента РФ. ТАСС

Отмечается, что российскому послу выразили протест в связи с открытием участков для выборов президента России на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. RT на русском

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ политического руководства Молдавии от диалога с РФ станет ошибкой. По его словам, в некоторых странах есть руководители, которые считают, что им необходимо ориентироваться на Европу, исполняя при этом обязательное условие в виде превращения во врага России. Вечерняя Москва