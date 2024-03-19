Кеннеди обвинил Байдена в цензурировании соцсетей

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший обвинил главу Белого дома Джо Байдена в установлении цензуры в социальных сетях и поддержал судебные иски республиканцев. Об этом пишет The Hill.

Роберт Кеннеди-младший отметил, что исходит из того, что социальные сети должны иметь возможность удалять детское порно, пропаганду насилия и расизма, но власти не имеют права вмешиваться в их работу.

«Как только правительство вмешается и скажет им, что делать, тогда, как вы знаете, у нас возникнет проблема с Первой поправкой [Конституции США]», – заметил он.

Он заявил, что поддерживает борьбу республиканцев против Белого дома по поводу цензуры в социальных сетях и напомнил о собственном иске по этому поводу.

По словам независимого кандидата в президенты США, администрация Джо Байдена дала указание социальным сетям ограничить его аккаунты, что они и сделали. Однако он смог выиграть процесс по отмене судебного запрета, но исполнение решения было приостановлено до рассмотрения аналогичных дел в Верховном суде.

Напомним, что Первая поправка Конституции США оговаривает, что Конгресс не имеет права издавать ни одного закона, относящегося к установлению какой-либо религии, или запрещающего свободное исповедание, либо ограничивающего свободу слова или печати.

Ранее кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший выразил уверенность, что президент США Джо Байден «продает» миру ложную информацию об Украине, чтобы американский ВПК мог заработать миллиарды долларов. Он также заметил, что немедленно бы инициировал мирные переговоры между Москвой и Киевом, если бы стал президентом США.