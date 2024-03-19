Глава Гагаузии намерена подать в суд на президента Молдавии

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ведется подготовка иска в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации против президента Майи Санду. Об этом пишет РИА Новости.

Гуцул победила на выборах главы Гагаузии, однако власти Молдавии не признали результаты голосования. Кроме того, президент Молдавии Майя Санду все еще не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства. Также глава Молдавии 18 марта заявила, что Гуцул якобы «выступает против собственного государства».

В свою очередь Евгения Гуцул отметила, что Майя Санду «позволила себе дискриминационные нападки на наш народ и нашу автономию».

«Ее заявления оскорбляют всех гагаузов: как местных жителей, избирателей автономии, так и моих конкурентов на выборах башкана год назад. Санду и ее партия ни во что не ставят ни выбор, ни волю гагаузских избирателей», - заявила Гуцул.

По ее словам, выборы в автономии были признаны законными, и Кишинев не оспаривал их результаты в суде.

«До поры я игнорировала эту ложь и клевету со стороны гражданки Санду, но она перешла все границы. Я требую у нее ответа перед законом», - заметила глава Гагаузской автономии Молдавии, подчеркнув, что ведется подготовка иска по защите чести и достоинства.

Евгения Гуцул выразила надежду, что президент страны не станет «прятаться за неприкосновенностью».

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Ранее глава Гагаузской автономии в составе Молдавии заявила о притеснениях со стороны центральных властей страны. По ее словам, в автономии хотели бы развивать сотрудничество с Москвой и «как минимум, доезжать до России без пересадок и без осложнений в логистике».