Жительница США выиграла три миллиона долларов в лотерею и забыла о билете

Жительница города Портсмут, штат Вирджиния Соединенных Штатов Америки Мелена Хилл стала победительницей лотереи Mega Millions. Однако приз не сразу оказался у женщины — она забыла о счастливом билете на пять недель. Об этом сообщает издание UPI.

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Хилл приобрела билет и положила его на тумбочку. Там он и пролежал все время после розыгрыша в начале января. Когда женщина вспомнила о билете, выяснилось, что он принес ей три миллиона долларов — около 277,6 миллиона рублей. Хилл призналась, что после такой ошеломительной новости в ее животе «порхали бабочки» и она «немного вскрикнула».

Женщина не стала раскрывать свои планы на неожиданный выигрыш, передает UPI.

Недавно семейная пара из Тюмени выиграла в лотерею миллиард рублей и уже вовсю начала делиться тем, как планирует потратить призовые деньги. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, как крупный выигрыш влияет на психику и почему внезапное богатство может быть опасно.

Жительница города Палос-Хайтс штата Иллинойс в США приобрела лотерейный билет на заправке в день рождения и выиграла крупную сумму денег. По словам именинницы, она выбрала именно его, так как он был ее любимого фиолетового цвета.