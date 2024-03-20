Двойник Кейт Миддлтон впервые ответила на слухи, что она снялась в новом видео с Уильямом

Двойник принцессы Кейт Миддлтон, Хайди Аган, впервые прокомментировал слухи о том, что она снялась в недавнем видео с принцем Уильямом. Об этом сообщает The Mirror.

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Накануне в сети появился ролик, в котором Кейт Миддлтон была запечатлена вместе с принцем Уильямом. Супругов якобы подловили папарацци, когда они направлялись в любимый фермерский магазин в Виндзоре. Многие интернет-пользователи не поверили, что на видео изображена именно принцесса Уэльская.

Однако двойник Кейт Миддлтон опроверг слухи о своем участии в ролике. По словам Хайди Аган, она в это время работала в труппе музыкального театра.

«На самом деле, в моих соцсетях люди сошли с ума. Они думают, что это я, но я знаю, что это не так. Я в это время была на работе. Я на 100% уверена, что в этом видео Кейт Миддлтон и Уильям», — сказала Хайди Аган.

Она также отметила, что если принцесса Уэльская захотела оставить в секрете свою операцию, то представители королевской семьи правы, что не раскрывают подробности.

16 января Кейт Миддлтон была госпитализирована в одну из клиник Лондона. В этот же день ей провели операцию. По словам официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым. Позже источник заявил, что супруга принца Уильяма собирается восстанавливаться дома.