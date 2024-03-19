В Тбилиси сообщили Вашингтону, что «односторонней дружбы не бывает»

Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил о необходимости выполнения Америкой подписанной 15 лет назад двусторонней «Хартии о стратегическом сотрудничестве» на равноправной основе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы разговариваем с нашими партнерами гордо, на равных правах и объясняем, что односторонней дружбы не бывает, – сказал он. – Каким бы большим ни был наш партнер, как бы не был силен экономически и не доминировал в мире. Мы должны просить, а если нужно, то и требовать правильное, релевантное и по-настоящему партнерское отношение к нам и к нашим гражданам».

По его словам, права Грузии «не должны ущемляться».

«Если главный стратегический партнер не вовлекается с нами в торгово-экономические отношения, не открывает прямое авиасообщение и не облегчает визовой режим, надо четко ставить этот вопрос», – сказал Мамука Мдинарадзе.

Он сказал, что США могут посещать без виз или в облегченном порядке граждане более чем 40 стран и провел параллели с Китаем, который позволил гражданам Грузии с недавнего времени прибывать без виз.