Дональд Трамп предупредил, что принца Гарри могут выслать из Соединенных Штатов, если он будет избран на предстоящих выборах.

Бывший президент заявил, что герцогу Сассекскому может грозить депортация из-за продолжающихся споров о том, что он, возможно, раньше принимал наркотики, о чем рассказал в своей автобиографии "Запасной".

В эксклюзивном интервью GB News Трамп заявил, что для королевской особы не должно быть никаких преференций. На вопрос ведущего, будут ли какие-либо "особые привилегии" для бывшего принца, Трамп ответил:

"Нет. Нам придется посмотреть, … если он солгал, то придется принять соответствующие меры".

Принц Гарри ранее утверждал, что психоделические препараты позволили ему увидеть "правду". Во время интервью Трамп также защитил Кейт Миддлтон в продолжающемся скандале из-за ее отредактированных фотографий. Другие затронутые темы также включали борьбу с раком короля Карла III и то, как Меган и Гарри обращались с королевой Елизаветой II, когда она была еще жива.

Герцогиня Меган Маркл обратилась к Кейт Миддлтон после слухов об исчезновении

По законам США, прием наркотиков в прошлом может стать основанием для отказа в выдаче визы. Правовой иск о публикации подробностей заявления Гарри на получение визы рассматривается на предмет соответствия законодательству США правым аналитическим центром Heritage Foundation. Министерство внутренней безопасности США заявило, что им нужно больше времени, чтобы найти записи показаний Гарри при обращении за визой, поскольку федеральный судья будет решать, следует ли их обнародовать.