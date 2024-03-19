Американский бизнесмен Илон Маск признался, что периодически страдает от депрессии и принимает лекарства. Об этом сообщает телеканал CNN.

В интервью бывшему ведущему телеканала и блогеру Дону Лемону предприниматель заявил, что иногда у него в мозгу возникает «негативное химическое состояние» вроде депрессии.

«Или же депрессия, которая не связана с какими бы то ни было негативными новостями», — уточнил Маск.

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По словам предпринимателя, прием лекарств является приемлемым выходом для него из-за загруженного графика работы. Маск подчеркнул, что не может позволять себе пребывать длительное время в состоянии, когда не может ясно мыслить.

CNN подчеркивает, что предприниматель считает свою депрессию врожденной. Он не думает, что прием лекарств может как-либо отразиться на работе его компаний и выполнении государственных контрактов.

Ранее Маск заявил, что Украина может потерять еще больше граждан и территорий, если будет затягивать с мирными переговорами. Бизнесмен считает, что Киев отправляет своих военных «умирать в окопы впустую».