В Китае рассказали об истинном значении поздравления Путина Си Цзиньпином

Глава Китая Си Цзиньпин 18 марта поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ. Опрошенные Global Times китайские эксперты заявили, что теплые поздравления со стороны Си говорят об уверенности КНР в стабильности и развитии России.

Как подчеркивает Global Times, результаты президентских выборов в России «добавили стабильности в мир, переживающий турбулентность»: победа Путина доказывает, что россияне широко поддерживают его правительство, а также политику и позицию России по таким ключевым вопросам, как украинский кризис.

Итоги выборов означают, что отношения России с другими крупными державами вряд ли столкнутся с кардинальными изменениями, отмечает издание. По словам опрошенных Global Times китайских экспертов, переизбрание Путина делает стабильнее и будущее отношений Москвы и Пекина.

В поздравительной телеграмме Путину Си заявил, что Китай придает большое значение развитию отношений с Россией. Пекин стремится поддерживать тесные контакты с Москвой «для содействия устойчивому, здоровому, стабильному и углубленному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства и координации в новую эпоху на благо двух стран и их народов».

Си подчеркнул, что в последние годы российский народ объединился, преодолел трудности и добился устойчивого прогресса в развитии страны. Под руководством Путина Россия добьется еще больших успехов, выразил уверенность Си.

Китайские эксперты заявили, что поздравительное послание Си демонстрирует уверенность Китая во внутренней стабильности и развитии России. Китай продолжит активно развивать двусторонние связи с РФ.

Цуй Хэн, ученый из Китайского национального института международного обмена, заявил Global Times, что дружба Путина и Си является гарантией стабильности отношений России и Китая.

Песков оценил реакцию США на победу Путина на выборах

В 2024 году РФ и Китай отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Ожидается, что страны поднимут свои связи на еще более высокий уровень, подчеркнули собеседники Global Times.

Ян Цзинь, эксперт по России из Китайской академии общественных наук, добавил, что США и их союзникам придется признать реальность победы Путина и найти «более прагматичный и гибкий» способ взаимодействия с Россией по украинскому кризису.

Выборы президента РФ проходили 15-17 марта. По итогам обработки ста процентов протоколов Путин одержал победу с результатом в 87,28 процента голосов.