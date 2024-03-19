Глава МИД Украины планирует посетить Индию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ближайшее время планирует посетить Индию. Об этом сообщает индийское издание The Hindu со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Предстоящий визит будет первым приездом украинского высокопоставленного официального лица в Индию с февраля 2022 года. Премьер-министр Индии Нарендра Моди встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлом году на полях саммита G7 в Хиросиме.

По данным газеты, сообщения о предстоящем в марте визите главы украинского МИД появились после телефонных переговоров главы офиса президента Украины Андрея Ермака с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом.

Ранее Кулеба выступал с острой критикой Нью-Дели за то, что южноазиатская республика заняла нейтральную позицию по отношению к конфликту на Украине, проигнорировав западные санкции против России и активизировав торговлю энергоносителями с РФ.

3 января Кулеба в телефонном разговоре с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром обсудил возможность возобновления в ближайшем будущем заседаний двусторонней межправительственной комиссии, а также дальнейшее сотрудничество по предложенной Киевом "формуле мира".

Конфликт на Украине был одной из тем состоявшихся 27 декабря прошлого года в Москве переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра Джайшанкара. Как сообщил Лавров, Москва признательна индийским коллегам за их стремление ответственно подходить к рассмотрению и решению региональных и глобальных проблем, ориентируясь прежде всего на национальные интересы, интересы равноправного, справедливого международного сотрудничества. Такой подход характерен и для позиции Индии по тем процессам, которые происходят на Украине и вокруг нее, отметил он.