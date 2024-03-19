Трамп заявил о ненависти голосующих за демократов евреев к Израилю

Евреи, голосующие за демократов, «ненавидят Израиль и свою религию» и их поведение является кощунственным.

Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп во время интервью консервативному блогеру Себастьяну Горке, передает газета Politico.

«Я действительно думаю, что они ненавидят Израиль. Любой еврей, который голосует за демократов, ненавидит свою религию… Они ненавидят все, что касается Израиля, и им должно быть стыдно за себя, потому что Израиль будет уничтожен», — рассказал бывший американский лидер.

Трамп редко высказывается о конфликте Израиля и исламистской группировки ХАМАС и не включает данный вопрос в свою предвыборную повестку. Однако подобные заявления прозвучали на фоне выступления лидера демократов в Сенате Конгресса США Чака Шумера, в которой он раскритиковал руководство Израиля за действия в Газе и призвал к его смене. Как отмечают авторы издания, заявления экс-президента могли быть связаны с данной речью и ее поддержкой нынешним американским лидером Джо Байденом.

Ранее Трамп заявлял, что Израиль проигрывает ХАМАС в информационном поле. Он посоветовал Тель-Авиву поработать над своим имиджем. Он также обвинил администрацию Байдена в неспособности завершить конфликт.