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Spiegel: в Германии пересмотрели взгляды на отправку Taurus в Киев

Утечка информации повлияла на мнение некоторых депутатов Германии об отправке ракетных комплексов Taurus в Киев. Об этом написало немецкое издание Der Spiegel.

Spiegel: в Германии изменили взгляды на отправку Taurus Киеву из-за утечки данных
© Wikimedia Commons
«Некоторые депутаты заявили, что по их мнению, секретная встреча принесла новую информацию, которая может повлиять на их позицию относительно возможного перевода Taurus в Киев», — говорится в материале издания.

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Там отмечают, что не все участники встречи увидели в предоставленной информации значительные новшества и их мнение насчет ракет подтвердилось. Так, эксперт по обороне сказал, что обсуждал технические детали Taurus с представителем ВВС ранее, а на секретной встрече не услышал особо много нового.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер высказался в поддержку нынешнего главы правительства ФРГ Олафа Шольца, который заявил об отказе поставлять дальнобойные ракеты Taurus на Украину и вводить в эту страну войска. Он отметил, что было бы уместно, чтобы Германия и Франция объединились в поисках мирного решения украинского конфликта, передает телеканал 360.

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