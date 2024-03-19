Дальнейшая военная помощь США должна позволить Украине наносить удары по всей территории Крыма, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление главы комитета по делам вооруженных сил американского Сената Джека Рида.

По его словам, новое наступление планируется на 2025 год. По итогам наступательной операции Вооруженные силы Украины оказались бы в состоянии наносить удары по всему Крыму. Как считает законодатель, смещение вектора атак может затруднить положение российских военнослужащих и вынудит Россию «сесть за стол переговоров».

Ранее постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что западные страны не признают результаты референдума из-за срыва их планов по созданию военной базы в Севастополе.