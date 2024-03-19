Трамп исключил Рамасвами из кандидатов на пост вице-президента

Бывший американский лидер Дональд Трамп исключил предпринимателя из США Вивека Рамасвами из списка кандидатов на должность своего вице-президента, сообщает «РЕН РТВ» со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников агентства, политик уже довел свое решение до сведения бизнесмена. Теперь Трамп рассматривает его в качестве министра внутренней безопасности. Как считает экс-президент, Рамасвами идеальный кандидат на этот пост, потому что он, будучи сыном иммигранта, сможет «нейтрализовать критику» по поводу радикальных мер в борьбе с нелегальными мигрантами.

Ранее стало известно, что бывший глава Белого дома набирает нужное количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на пост президента Соединенных Штатов.